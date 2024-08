PSG : Naples a reçu une grosse offre surprise pour Victor Osimhen !

C’est un des gros feuilletons de ce mercato estival, et tout indique qu’il va se régler dans les dernières heures de ce marché des transferts. Depuis le début de l’été, Victor Osimhen est convoité par plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et Chelsea, alors qu’Arsenal a aussi souvent été cité comme un outsider dans ce dossier. Mais jusqu’ici, les Partenopei ont résisté et ont balayé toutes les offres d’un revers de la main.

Il faut dire que les informations concernant les intentions du joueur qui sont sorties dans les médias, en Italie notamment, sont un peu contradictoires. Certains expliquaient ainsi qu’il rêvait de Premier League, pendant que d’autres évoquaient une volonté de l’attaquant de rejoindre Paris. Quoi qu’il en soit, une nouvelle option très sérieuse s’offre à lui désormais.

Une belle offre pour Naples

Comme l’indique Sky Italia, Al-Ahli, club saoudien, a formulé une offre à Naples pour l’ancien du LOSC ces dernières heures. Une proposition de 70 millions d’euros, qui pourrait satisfaire la direction de Naples. Cette dernière a en plus besoin de cash pour conclure d’autres opérations, à l’image des dossiers Romelu Lukaku et Scott McTominay. Antonio Conte a d’ailleurs déjà mis la pression à sa direction à plusieurs reprises pour qu’elle passe la deuxième vitesse au niveau des arrivées.

Reste encore à obtenir un accord avec le joueur. La franchise saoudienne doit effectivement convaincre l’attaquant, avec qui il n’y a pas encore d’accord économique. On sait cependant que le volet financier ne devrait pas forcément être un problème pour le club de Saudi Pro League pour des raisons qu’il est inutile de préciser. Dans l’attente de la réponse du joueur, Al-Ahli est clairement en pole position dans ce dossier.