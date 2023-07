Ça s’agite en Turquie pour Anthony Modeste !

Après un exercice 2021-2022 phénoménal sous les couleurs de Cologne, Anthony Modeste avait rejoint le Borussia Dortmund l’été dernier. Lors de la saison qui vient de s’écouler, le buteur français a réalisé une saison plus que correcte ponctuée par 28 apparitions et un but mémorable dans les ultimes instants de la rencontre en octobre dernier pour offrir le point du nul au club de la Ruhr face au Bayern Munich (2-2). Le 31 mai dernier, le buteur de 35 ans avait annoncé son départ de Dortmund.

Et selon nos informations, l’ancien de Bastia et de Bordeaux pourrait rejoindre la Turquie dans les prochaines semaines. Après une riche carrière aux quatre coins du globe, Modeste serait sur le point de découvrir un nouveau championnat en rejoignant les bords du Bosphore où six clubs sont sur ses traces : Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Samsunspor, Antalyaspor et Pendikspor. Selon nos informations, c’est le Fatih Karagümrük qui serait en pole position pour le moment dans ce dossier. Le club stambouliote, qui compte remplacer Fabio Borini par Modeste, a proposé un contrat de deux ans à ce dernier.

