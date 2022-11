PSG : Mauricio Pochettino revient sur son aventure compliquée

Après le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a besoin de souffler. Licencié du club francilien cet été et remplacé par Christophe Galtier, le technicien argentin a avoué qu'entraîner le PSG n'était pas une tâche facile. «Je suis tout à fait d'accord avec (le fait que Paris soit le banc le plus difficile d'Europe). Tout le monde regarde de haut le travail de l'entraîneur. Surtout quand on gagnait, c'était grâce au talent individuel et si on perdait, c'était la faute de l'entraîneur», a-t-il assuré sur Marca.

«Toutes ces personnalités, avec ce talent, dans une équipe, ça n'est jamais arrivé qu'à Paris. Les circonstances dans lesquelles ce modèle a été créé ont nécessité du temps. Des joueurs qui arrivent dans une nouvelle ville, une nouvelle culture... nous nous sommes retrouvés avec 9 ou 10 joueurs qui étaient capitaines de leur équipe nationale. C'était une expérience incroyable qui ne se reproduira jamais plus dans le monde», a ajouté l'Argentin sur son passage au PSG.

Mauricio Pochettino va décider après le Mondial

Toujours sans club, Mauricio Pochettino, évoqué du côté de l'Angleterre, a évoqué la suite de sa carrière, mais il ne veut pas se précipiter. «Les entraîneurs de tous niveaux sont approchés lorsque nous sommes au chômage, c'est un système tellement dynamique qui évolue très rapidement. Nous avons décidé, en quittant Paris, de prendre un peu de temps pour voir ce que nous avions fait, regarder le football, la Coupe du monde et ensuite réfléchir à un projet», a-t-il assuré.

Avant d'évoquer les anciennes pistes, le menant à Manchester United et au Real Madrid. «Le football, c'est du timing. Ce sont les moments pour que ça coïncide et que ce mariage ait lieu. Parfois, c'est juste une question de timing. Je ne crois pas aux trains qui ne passent qu'une fois. Je crois que parfois, il faut être patient et savoir attendre». Mauricio Pochettino ne semble pas vouloir fermer de porte pour son avenir, mais prend son temps.