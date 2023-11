Uruguay, Grêmio, Inter Miami… Luis Suárez n’a pas encore dit son dernier mot !

Peu de personnes auraient cru revoir Luis Suárez avec l’Uruguay après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En effet, la planète football avait laissé l’ancien joueur de Liverpool dans une fâcheuse posture à Al-Wakrah contre le Ghana. Certains de ses coéquipiers étaient en train d’insulter et menacer l’arbitre allemand Daniel Siebert suite à un penalty oublié, lors de la 3ème journée du groupe H. Et après avoir fait vibrer tant de passionnés pendant une quinzaine d’années, grâce à sa génération dorée portée successivement par Diego Forlán puis le duo Luis Suarez-Edinson Cavani, l’Uruguay n’avait été que l’ombre d’elle-même, ce qui a conduit à une grande révolution marquée par l’arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc et la responsabilisation de nouveaux jeunes éléments forts. Mais pour cette trêve internationale de novembre, l’ancien entraîneur de l’OM a décidé de récompenser Luis Suárez de sa belle forme avec le Grêmio pour l’installer dans un nouveau rôle pour la Celeste.

«La performance de Suárez s’exprime en buts. S’il joue très bien mais ne convertit pas, il ne se sentira pas bien. Son équipe est à l’avant-garde et fait partie des attaquants les plus performants du Brésil. La convocation d’un joueur n’est pas faite pour satisfaire qui que ce soit. Si je l’appelle, c’est parce que je considère que cela peut être utile. Les buts parlent pour Suárez. Il marque et aide régulièrement avec beaucoup d’influence. Ce qu’il fait est très précieux», avait précisé le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, quelques jours avant de convoquer le Pistolero dans sa liste de novembre pour les deux rencontres contre l’Argentine (17 novembre) et la Bolivie (22 novembre).

Un retour en sélection remarqué

Entré en jeu contre les Tiahuanacos dans la victoire des siens (3-0) à la 73e minute à la place de Darwin Núñez, alors que les 55 000 supporters dans les tribunes de Montevideo avaient déjà scandé son nom à plusieurs reprises, essayant de convaincre Marcelo Bielsa de le faire jouer, Luis Suárez (132 capes 68 buts) n’a pas caché son émotion : «C’est une très belle émotion de rejouer ici. Je ne pouvais pas l’imaginer à cause de la tournure des circonstances au cours des derniers mois après la Coupe du Monde. Avec du mérite, du travail, en faisant bien les choses au club, j’ai gagné cette convocation, pour essayer d’apporter tout ce que je peux à ce groupe spectaculaire. Je profite de ce beau moment et de l’amour des gens qui m’ont donné, avant et aujourd’hui», s’est réjoui l’ancien gros buteur du FC Barcelone, à la télé officielle de la fédération AUF TV.

Depuis que Marcelo Bielsa a remplacé Diego Alonso à la tête de la Celeste, quelques mois après l’échec à la Coupe du Monde au Qatar, l’Uruguay avait décidé d’axer l’année 2023 sur la transition et le renouveau en s’appuyant sur la nouvelle génération composée entre autres de Darwin Núñez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Ronald Araújo, Facundo Pellistri et Facundo Torres. Mais dans ce groupe, Suarez peut endosser un nouveau statut pour apporter son expérience et son attitude : «Je joue un rôle qui me rend très heureux, j’essaie d’aider avec tout ce que j’ai à faire. J’ai devant moi l’un des 9 meilleurs au monde, qui est Darwin Núñez, nous devons en profiter. Ce que je dois faire, c’est contribuer du mieux que je peux», a ensuite conclu l’attaquant du Grêmio.

De grosses échéances en club

En parallèle de la sélection uruguayenne, Luis Suárez brille toujours en club. Un an après avoir remporté le championnat d’Uruguay avec le Nacional, l’attaquant de 36 ans fait les beaux jours du Grêmio. Sous contrat jusqu’à la fin du mois de décembre 2024, il est toujours dans la course pour remporter le titre de champion du Brésil. Actuellement classé à la 3ème position à seulement trois points du leader Palmeiras, le Grêmio peut croire à ses chances de titre, surtout que le club de Porto Alegre a écrasé Botafogo (3-4), qui pointe à la 2ème place, grâce à un triplé de Suárez. Il reste quatre journées de championnat, dont deux affiches contre l’Atlético Mineiro et Fluminense. De quoi faire un beau cadeau aux supporters du Grêmio avant de plier bagages : «Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non car j’ai un problème chronique au genou que vous connaissez tous», a prévenu le Pistolero.

En filigrane des prochaines semaines, l’intérêt de l’Inter Miami grossit au fil des jours qui passent. Des retrouvailles avec Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets sont toujours dans les tuyaux : «je sais que l’Inter Miami a parlé avec Grêmio et le club lui a dit que j’avais un contrat en cours, je peux dire qu’ils ne m’ont pas parlé». Chris Henderson, directeur sportif de l’Inter Miami CF, a évoqué les liens avec Luis Suarez alors que de nombreuses rumeurs continuent de circuler. Lors d’une conférence de presse lundi, Henderson a refusé de commenter le dossier étant donné la situation contractuelle du Pistolero avec le club brésilien de Grêmio : «Il est actuellement avec Grêmio, donc nous ne voulons pas faire de commentaire sur un joueur qui ne figure pas dans notre effectif. C’est un autre joueur qui a toujours été lié à notre équipe. C’est formidable d’avoir de grands joueurs du monde entier connectés à l’Inter Miami et souhaitant venir ici», a expliqué le dirigeant de 52 ans.