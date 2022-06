Aurélien Tchouameni explique pourquoi il a dit oui au Real Madrid

La suite après cette publicité

Madrid à tout prix. Courtisé par Liverpool et le Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouameni a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été 2022. Les Merengues n'ont pas hésité à casser leur tirelire pour s'offrir l'international français puisqu'ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros (bonus compris) pour le déloger de Monaco. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu voulaient frapper un grand coup après l'échec du transfert de Kylian Mbappé. Ils ont donc fait de gros efforts financiers pour enrôler l'ancien joueur de Bordeaux, devenu officiellement Madrilène pour les six prochaines saisons.

En sélection jusqu'à hier soir, Tchouameni s'est envolé ce mardi matin pour la capitale espagnole. Il a débuté sa folle journée en passant sa visite médicale à l'Hôpital Universitaire Sanitas de la Moraleja, où il a d'ailleurs pu signer ses premiers autographes. Puis, le milieu était attendu au centre d'entraînement de Valdebebas pour prendre la pose au moment de signer son contrat avant de donner sa première conférence de presse. Une grande première attendue avec impatience par les médias ibériques, venus en masse pour découvrir la recrues estivale et questionner Florentino Pérez, présent à ses côtés.

Florentino Pérez le félicite pour son choix

Comme à son habitude, le président a souhaité la bienvenue au joueur, qui portera le n°18 libre depuis le départ de Gareth Bale. Le patron madrilène a subtilement taclé Mbappé au passage. «A 22 ans tu pouvais choisir et tu as choisi cet écusson. Tu vas vivre des expériences que tu n'oublieras jamais. Au Bernabéu, tu verras ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Tu découvriras pourquoi c'est le meilleur club du monde. Malgré ta jeunesse, tu es un incontournable avec la France. Tu es l'une des grandes stars de la Ligue 1. Tu viens à Madrid pour vivre les moments les plus excitants de ta carrière».

Il a ajouté ensuite : «c'est un jour très important pour toi et ta famille. Ils sont fiers de toi. Tu auras le soutien de tous les Madridistas, qui exigeront de toi combat, engagement et sacrifice. Bienvenue Aurélien». Puis, le joueur a pris la parole en espagnol. «Je suis très heureux d'être ici et de commencer mon histoire avec le Real Madrid, le meilleur club du monde. Nous allons travailler dur pour gagner plus de titres. Merci au président, à mon agent et à ma famille d'être là. Hala Madrid.» Après avoir pris la pose pour faire quelques photos, le Français a répondu aux questions des journalistes.

Tchouameni a recalé Mbappé et Paris

Le premier lui a demandé pourquoi il avait préféré le Real Madrid au PSG. Mais le Français a expliqué qu'il n'y avait pas eu match dans son esprit. «J'ai pu choisir, mais quand j'ai su que Madrid était intéressé, je n'y ai pas pensé une minute. Je veux marquer le football et rejoindre ce club est la meilleure décision pour moi (...) J'avais parlé avec d'autres équipes et quand Madrid a frappé à ma porte, je n'ai pas hésité. J'ai parlé avec mon club, mon agent pour parvenir à un bon accord pour tout le monde et maintenant je suis heureux d'être ici».

Même les approches du PSG et de Mbappé n'ont rien changé à son envie. «Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris et il est content pour moi.» Même chose pour les Français de Madrid. «J'ai eu la chance de parler avec Benzema et Camavinga. Cama s'est beaucoup amélioré et il est très heureux que je sois ici. Benzema est le meilleur au monde, quand il a découvert que les négociations se déroulaient bien, il m'a écrit pour tout m'expliquer, au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. Ça a été une chance».

Le milieu ne voulait que le Real Madrid

Le joueur a également avoué que d'autres arguments avaient pesé au moment de faire son choix. Lors de la finale de la Ligue des champions, j'étais déjà en négociation avec Madrid et d'autres équipes. Quand j'ai vu la Ligue des champions que Madrid a faite, j'ai écrit à mon agent pour lui demander de faire tout son possible pour signer pour ce club et je suis très heureux d'être ici. Prêt à jouer et à rendre service à tous les postes au milieu, il veut aider son nouveau club. «Je peux apporter mon intelligence, aider l'équipe à évoluer. Je peux récupérer beaucoup de ballons. Ces choses vont aider l'équipe». Bien dans ses baskets et motivé, le milieu, grand fan de Zinedine Zidane et Karim Benzema, ne se préoccupe pas de la concurrence et ne se met pas de pression par rapport au prix de son transfert.

«Ce n'est pas à moi de parler du prix de mon transfert. J'essaie d'être le meilleur sur le terrain. Le prix, c'est quelque chose entre les clubs. Le mercato, le prix du transfert ne m'intéressent pas du tout et je ne vais pas en parler». Il préfère parler sur le terrain, lui qui a déjà échangé avec Carlo Ancelotti. «J'ai parlé avec l'entraîneur pendant les négociations pour savoir ce qu'il attendait de moi. Il était très gentil et m'a dit que si je voulais grandir, je devais venir ici. Quand j'ai signé, il m'a appelé et m'a dit qu'il était très heureux». L'Italien a été visiblement plus convaincant que Kylian Mbappé et le PSG.