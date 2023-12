FC Barcelone - Girona: les compositions officielles

Derby catalan ce soir ! Le FC Barcelone reçoit à domicile son voisin catalan, le Girona FC, pour la seizième journée de Liga. Si les Barcelonais veulent rester au contact du Real Madrid (1er) et de Girona (2e), ils devront s’imposer face aux Blanquivermells, qui réalise pour l’instant une très belle saison. Le Barça reste sur 6 matches sans défaite face à Gérone (4 victoires et 2 matches nuls).

À domicile, les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Iñaki Peña aux cages. En défense, nous retrouvons Koundé, Araújo, Christensen et Cancelo. Pedri, Gundogan et De Jong occupent le milieu terrain. Et enfin, Raphinha, Lewandowski et Joao Felix vont animer l’attaque barcelonnaise.

Girona s’articule en 3-4-2-1 avec Gazzaniga comme dernier rempart, David Lopez, Eric et Blind placés devant lui. Iván Martín, Yan Couto, Aleix Garcia et Miguel occupent le milieu de terrain. En attaque on retrouve, Tsygankov, Sávio et Dovbyk en pointe.

Les compositions

FC Barcelone

Iñaki Peña - Kounde, Araújo, Christensen, Cancelo - De Jong, Gundogan, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Joao Felix

Girona

Gazzaniga - Blind, David Lopez, Eric - Miguel, Aleix Garcia, Iván Martín, Yan Couto - Sávio, Tsygankov - Dovbyk