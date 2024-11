Chelsea : le golazo de Mykhailo Mudryk face au Noah FC

Opposé au Noah FC dans la cadre de la troisième journée de la Ligue Europa Conférence, Chelsea a d’ores et déjà mis fin au suspense après 45 minutes de jeu. Portés par des réalisations d’Adarabioyo, Guiu, Disasi et un doublé de Félix - sans oublier les trois passes décisives de Fernandez - les Blues déroulent et mènent actuellement 6 buts à 0. Un festival offensif auquel à également pris part un certain Mykhailo Mudryk.

Sur une attaque rapide, le numéro 10 de la formation londonienne profitait d’un service de Christopher Nkunku pour contrôler à l’entrée de la surface et dégainer une terrible frappe dans la lucarne adverse. Une réalisation splendide confirmant le joli retour en forme de l’Ukrainien de 23 ans.