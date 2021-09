Everton : Rafael Benitez accorde une ultime chance à James Rodriguez

L'été a quasiment acté la fin de l'histoire entre James Rodriguez et Everton. La précision a son importance car le mercato est terminé mais le Colombien évolue toujours chez les Toffees. Enfin, plutôt il s'entraine mais n'est toujours pas apparu sur un feuille de match de l'équipe première depuis la prise de fonction de Rafael Benitez durant l'intersaison. Il faut dire que la venue de l'entraineur espagnol à la place de Carlo Ancelotti a commencé à casser quelques chose dans la relation entre le club de Liverpool et son meneur de jeu de 30 ans.

La suite après cette publicité

C'est l'Italien qui avait fait venir le Colombien, en perdition du côté du Real Madrid. Rapidement, le milieu offensif a annoncé la couleur en expliquant qu'il ne se verrait pas à Everton cette saison. «On me demande souvent où je vais jouer. Je ne sais pas, la vérité est une question très compliquée. Nous verrons ce qui se passe. Je ne veux pas dire oui ou non, parce que je ne sais pas. Je m'entraîne bien et durement. Je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football comme dans la vie, nous ne savons rien» expliquait-il fin juillet.

Benitez prêt à relancer James

Benitez voyait déjà là un problème épineux à régler. Rapidement, le technicien a fait une croix sur l'ancien Monégasque. Il veut des gens impliqués dans son projet. Il a donc fallu trouver une porte de sortie à James Rodriguez, qui n'en a pas trouvé. Il y a pourtant eu un peu de monde sur lui car or mis les rumeurs d'un improbable retour à Porto ou au Real Madrid, ce sont surtout l'AC Milan et plus récemment İstanbul Başakşehir, comme nous vous le révélions, qui se sont penchés sur sa situation. Le voilà donc "coincé" à Everton, qui est visiblement prêt à faire un pas vers lui à en croire les dernières déclarations de Rafa Benitez.

« James s'entraîne avec l'équipe et nous avons évidemment parlé de son avenir. Il y a quelques clubs intéressés. Mais il est toujours là, il s'entraîne avec le reste de ses coéquipiers. Pour être en forme, il a besoin d'enchaîner les matches. Pour le moment, il est un peu en retard sur les autres. Chaque joueur est différent et peut-être qu'en match, il peut faire la différence. Si James reste avec nous, il va devoir montrer qu'il est impliqué et motivé. Il va aussi devoir répondre présent aux attentes de ses coéquipiers, du staff et des fans. Il est capable de le faire, il peut apporter sa contribution à l'équipe. » Voilà qui pourrait bien changer la donne pour le génie colombien.