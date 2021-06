Everton : James Rodriguez cherche déjà une porte de sortie

Un mariage parfait. Entre James Rodriguez et Carlo Ancelotti, l'union est sans nuage. Ce n'est un secret pour personne, les deux hommes s'apprécient beaucoup, eux qui ont collaboré déjà à trois reprises ensemble. La première fois, c'était lors du premier passage de l'Italien sur le banc du Real Madrid. Arrivé un an après lui, en 2014, le Colombien a joué sous ses ordres durant sa première saison sous le maillot merengue. Auteur de 13 buts en 29 matches, il avait été performant au sein de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Déjà trois collaborations avec Ancelotti

Leur deuxième collaboration a, elle, été plus courte. Arrivé sous la forme d'un prêt de deux ans avec option d'achat le 11 juillet 2017, James Rodriguez a vu Ancelotti se faire virer deux mois après, le 28 septembre. Après trois années sans travailler ensemble, ils se sont retrouvés pour leur plus grand plaisir l'an dernier à Everton. Et l'ancien joueur de Monaco ne s'en était pas caché lors de sa présentation, il venait chez les Toffees principalement grâce à leur coach.

«Je suis convaincu qu'avec Carlo (Ancelotti) et le staff technique, nous pouvons accomplir de grandes choses et l'une des grosses raisons pour laquelle j'ai signé est la présence de Carlo Ancelotti. J'ai passé de très bons moments avec lui auparavant dans deux clubs différents. C'était une raison importante pour signer ici». Mais encore une fois, le Colombien (26 matches, 6 buts et 8 assists) a été séparé de son mentor.

James Rodriguez veut changer d'air

En effet, Carlo Ancelotti a quitté Everton cet été pour retourner au Real Madrid. Un choix qui va forcément impacter l'avenir de James Rodriguez. Skysports expliquait hier qu'il comptait s'en aller cet été. Ce que nous pouvons vous confirmer. Au club, les dirigeants anglais sont au courant que le joueur veut partir. Ce, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2022 et qu'Everton possède une option pour une année supplémentaire. Mais le milieu semble décidé à changer d'air.

Et la possible arrivée de Rafael Benitez sur le banc des Toffees serait un argument de plus puisqu'il ne s'était pas entendu avec le technicien espagnol quand il était au Real Madrid. Prêt à satisfaire les volontés de son client, Jorge Mendes, l'agent de James, s'active en coulisses pour lui trouver un point de chute. Il prospecte ainsi du côté de l'Italie où son joueur figure parmi les cibles de l'AC Milan selon le Corriere della Serra.

Des retrouvailles avec le coach italien à Madrid ?

Mendes aurait aussi proposé son poulain à Naples et l'Atlético de Madrid. Enfin, des retrouvailles avec Carlo Ancelotti seraient aussi envisageables. Pourtant, le principal intéressé avait démenti un retour au sein de la capitale espagnole il y a quelques jours. «Revenir à Madrid avec Ancelotti ? Je ne sais pas mais je ne pense pas. On regarde ce qu'il se passe. Si je reste encore un an là-bas, à Everton, ça me va». Mais en coulisses son discours est différent.

Le footballeur de 29 ans veut bien partir et un come back chez les Merengues n'est pas impossible. D'après Gol Caracol, l'entraîneur italien, qui a toujours su se montrer convaincant avec lui, vise le Colombien pour apporter de la concurrence dans l'entrejeu. Un compartiment où il manque de solutions. En plus de bien connaître l'entraîneur, James Rodriguez présente aussi l'avantage de connaître la Casa Blanca et les joueurs. Après déjà trois mariages, le duo Ancelotti-James pourrait bien s'unir une nouvelle fois, comme toujours pour le meilleur et pour le pire.