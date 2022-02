José Mourinho se paie encore l'arbitrage

José Mourinho et son AS Roma se déplaçait ce mardi soir au Giuseppe Meazza pour y défier l'Inter Milan en quart de finale de la Coupe d'Italie. A l'occasion de son retour devant des supporters à qui il a tant donné, José Mourinho a été adoubé par les tifosi intéristes. «Bon retour à la maison, José»ou encore «José Mourinho, pour toujours l'un des nôtres», pouvait-on lire dans les gradins. Le principal intéressé est revenu sur cet accueil :« la façon dont les dirigeants de l'Inter et les gens m'ont accueilli était un cadeau fantastique, je ne peux que les remercier car ma relation avec l'Inter est éternelle, je ne peux pas le cacher».

La suite après cette publicité

And 12 years later, the iconic Mourinho chant by Inter fans on “Can’t Get My Eyes Off You” is sung back in San Siro, on the night Mourinho for first time in career face Inter as rival.

Emotional José sits on bench, then must stand up back and send kisses pic.twitter.com/iJ6mJiZ2KN