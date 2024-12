PSG : l’étrange sortie du président de l’Inter sur Verratti et Donnarumma

Avant la rencontre contre la Fiorentina au stade Artemio Franchi, le président de l’Inter, Giuseppe Marotta, a parlé à Sky Sport des possibilités des Nerazzurri sur les prochains marchés des transferts. Récemment, des rumeurs ont pris de l’ampleur en Italie et en Espagne sur un possible intérêt de l’Inter Milan pour Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Interrogé à ce sujet, Marotta a répondu sans détour.

«Donnarumma et Verratti ? Il est désormais d’usage que les grands clubs soient comparés à ces joueurs, en ce moment, nous avons une équipe compétitive mais nous avons un souci particulier de combler les lacunes. Notre activité est de toujours tester les hypothèses de marché pour notre projet, au fur et à mesure de nos avancées. Nous regardons également les autres. Pour le moment, nous ne négocions avec personne». Voilà qui est dit !