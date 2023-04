OL - Rennes : Corentin Tolisso raconte son superbe but

La suite après cette publicité

Après la victoire de l’OL face au Stade Rennais (3-1), Corentin Tolisso, buteur d’une superbe frappe lors de cette rencontre, s’est exprimé au micro de Prime Video. L’occasion pour l’attaquant lyonnais d’afficher sa joie après l’élimination des siens contre le FC Nantes, en demi-finale de la Coupe de France et ses récentes blessures.

«C’est un geste que je travaille beaucoup à l’entraînement, avec les coéquipiers. On me demandait de plus tenté ma chance, je n’ai pas beaucoup tiré cette année, je suis très content de l’avoir mis, car je l’ai beaucoup travaillé. C’est une qualité que j’ai un peu perdue, au fil du temps. Je voulais enlever cette poisse sur moi, avec tout ce qui m’est arrivé personnellement. Je suis vraiment content de ce match. Je pense qu’on y a toujours cru, contrairement à mercredi. On est revenu avec des bonnes intentions du vestiaire et cela a payé. On a battu une belle équipe de Rennes, mais il faudra encore gagner pour continuer cette série», a indiqué l’international français.

