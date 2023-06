Benjamin Mendy de nouveau face à la justice

Accusé de viol (octobre 2020) et de tentative de viol (octobre 2018), Benjamin Mendy a rendez-vous une fois encore avec la justice ce lundi. Un procès à la cour de Chester, au nord-ouest de l’Angleterre, qui doit durer deux à trois semaines. En janvier dernier, lors de son premier procès, il avait été acquitté partiellement de la plupart des charges qui pesaient contre lui. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait été déclaré non-coupable de six viols et d’une agression sexuelle.

Le jury n’était pas parvenu cependant à un verdict pour deux accusations. Celles-ci vont être donc réexaminées à partir de ce lundi. Dans le même temps, Mendy va être libéré de son contrat avec Manchester City à partir du 1er juillet, selon la liste des joueurs libérés au 30 juin publiée sur le site de la Premier League. Le latéral gauche était suspendu par le club anglais depuis ses premiers problèmes avec la justice anglaise et son séjour en prison en août 2021.

