Barcelone : Gustavo Maia va débarquer

Après l’arrivée annoncée de Miralem Pjanic, le FC Barcelone serait proche de s’adjuger une nouvelle recrue. Il s’agirait de Gustavo Maia, attaquant de pointe de Sao Paulo. Le média espagnol Mundo Deportivo parle d’un accord entre les deux clubs pour une indemnité de transfert d’un million d’euros avec des bonus de 3,5 millions.

L’attaquant de 19 ans pourrait être un nouveau pari tenté autour de la filière brésilienne du Barça qui avait permis à Neymar et à Arthur de débarquer en Europe. Cependant, Gustavo Maia reste jeune et n’a pas encore fait ses preuves dans le championnat, au contraire de Neymar et d’Arthur qui étaient de vraies stars au Brésil avant d’arriver en Espagne.