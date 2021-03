OM : Jorge Sampaoli se plaît déjà à l'OM

La suite après cette publicité

Présenté mardi par l'Olympique de Marseille, vainqueur du Stade Rennais mercredi soir (1-0), Jorge Sampaoli était ce vendredi, en début d'après-midi, de nouveau invité à répondre aux questions de la presse. L'occasion pour l'Argentin de 60 ans d'évoquer son acclimatation. Infrastructures, club, ville... Le technicien est pour le moment conquis.

« La structure du club me parait intéressante, son fonctionnement dans chaque domaine me paraît solide. Les possibilités pour travailler sont idéales pour un staff. La ville, le club, les joueurs, nous devons changer les choses pour retrouver une unité qui nous apporte de la tranquillité. Dans chaque domaine ici il y a des gens compétents, nous devons faire en sorte que ces individualités travaillent de concert. L'unité génère de la tranquillité et permet de développer un projet collectif, sans fracture », a déclaré le nouvel homme fort de l'OM.