Villarreal, France U21 : la sublime trajectoire de Thierno Barry encore en National 3 il y a deux ans

«Je m’attendais à faire une bonne saison. Parce que sur mes derniers matches avec Sochaux en N3, j’avais marqué beaucoup de buts, j’avais le sentiment d’apprendre et de m’améliorer à chaque match. Je me dis qu’à chaque match un attaquant doit avoir 2-3 occasions, il doit marquer au minimum un but et que de fait, ça paraît plus facile. Après tout n’a pas été simple quand même. Au début, j’étais remplaçant, ensuite, on m’a mis sur un côté alors que moi, je suis plus à l’aise en pointe, mais quand le coach m’a aligné en 9, bah d’un coup ça s’est enchaîné naturellement et j’ai empilé les buts. Après, c’est bien la deuxième division belge, mais je me dis que quand tu aspires à jouer plus haut, je me dis que vu le niveau où je joue ce n’est pas encore assez» nous confiait Thierno Barry en avril 2023. L’attaquant d’1m95 restait sur de bonnes performances du côté de la réserve de Sochaux en National 3 (10 buts et 3 offrandes en 22 matches), mais n’avait pas trouvé un accord avec les Lionceaux pour poursuivre et avait donc cherché un nouveau point de chute. Mis à l’essai par Lens, il était proche de rejoindre la réserve de Lorient et Beveren en deuxième division belge. Finalement, c’est cette option qu’il avait choisie et cela a été payant. En duo avec Dieumerci Mbokani, il affolait les compteurs avec une saison à 20 buts et 5 passes décisives, de quoi définitivement lancer son aventure.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues et c’est alors que le FC Bâle a décidé de miser sur celui qui est capable de jouer sur les deux ailes en plus du poste d’avant-centre. L’adaptation mettra cependant un peu plus de temps pour lui en Suisse. En difficulté à l’instar de son équipe, qui connaîtra deux coachs en quatre mois de compétition, et qui sera rapidement située en bas de tableau, Thierno Barry devra attendre le 30 janvier 2024 pour lancer son aventure définitivement avec un doublé contre Winterthur (3-1). Bien géré par le nouveau coach Fabio Celestini arrivé au mois de novembre, le joueur allait mettre du temps, mais cela lui permettait de progressivement se libérer. Suite à ce doublé contre Winterthur, l’avant-centre va faire preuve de régularité au fil de la deuxième partie de saison pour terminer l’exercice avec 12 buts et 5 passes décisives en 37 matches. En fin de saison, il était conscient de l’apport de Fabio Celestini dans son épanouissement. «J’ai eu des discussions avec lui, mais dans ces difficultés-là je ne voyais pas qu’il me soutenait. Parce que moi je ne voyais que du noir. À chaque fin d’entraînement, il venait vers moi pour me dire “Allez viens on va marquer 15 ou 20 buts” et ça m’a permis de travailler mes tirs. Et surtout il me disait après, c’est comme ça qu’il faut faire et surtout de garder l’espoir parce que ça va venir. Donc quand je regarde aujourd’hui, je me dis qu’il m’a toujours soutenu sauf qu’il attendait juste ce moment là où je me réveille», expliquait-il dans un entretien pour Blue Sport.

Désormais 3e de Liga et en équipe de France U21

Doté d’un nouveau statut au début de la saison, Thierno Barry n’avait pas loupé ses premiers pas avec le FC Bâle. En quatre matches disputés, il s’était offert 8 buts. Une entame parfaite ou presque puisqu’il s’était distingué négativement avec quelques retards à l’entraînement et une sortie nocturne (au même titre que six autres joueurs de l’équipe). Il a ainsi été mis de côté contre Lugano (défaite 2-1) et avait subi les remontrances de Fabio Celestini : «en principe, en tant que professionnel, tu ne peux ni sortir le soir ni boire de l’alcool. Si tu bois une bière avec tes coéquipiers le soir après une victoire 3-0 et qu’il n’y a pas d’entraînement le lendemain, c’est un peu différent (c’était juste avant une défaite 3-2 contre Lausanne-Sport ndlr). De telles actions nous freinent. Nous avons besoin de professionnalisme si nous voulons avoir du succès.» Des propos qui auront trouvé une oreille attentive puisque les performances de Thierno Barry qui ont suivi ont été très bonnes et ont conduit Villarreal à débourser un chèque de 14 millions d’euros en fin de mercato (21 août) - il était aussi suivi par l’AS Saint-Étienne - pour s’adjuger ses services. Comme à Bâle, Thierno Barry montrera des choses intéressantes dans le jeu assez vite, mais aura du mal dans l’efficacité au début. Quelque chose qu’il a su corriger avec de la confiance puisqu’il compte désormais 3 buts et 2 offrandes en 10 rencontres de Liga et monte en puissance sur les derniers matches.

Devant assurer la succession d’Alexander Sörloth parti à l’Atlético de Madrid, Thierno Barry n’a certes pas encore l’efficacité du Norvégien qui a marqué 26 fois en 41 rencontres l’an dernier, mais sa marge de progression est visible pour son coach Marcelino. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille l’avait d’ailleurs défendu le 26 octobre dernier après le match contre la Real Valladolid (2-1) où il avait inscrit son troisième but avec le sous-marin jaune : «c’est un garçon qui vient d’avoir 22 ans et qui vient des ligues mineures. Nous ne pouvons pas demander de l’immédiateté à un footballeur qui est nouveau en Espagne et dans un grand championnat. Il montre trop d’anxiété avec le but, il faut essayer de changer cela.» Encore perfectible, Thierno Barry a su néanmoins tirer son épingle du jeu pour le moment. Titulaire avec le 3e de Liga, il a été récompensé pour sa belle montée en puissance avec sa première convocation en équipe de France U21, lui qui évoluait il y a deux ans en National 3 et qui n’avait jamais évolué dans les équipes jeunes de la sélection tricolore. Une belle récompense pour le droitier à la trajectoire ascendante qui tentera de marquer des points aux yeux de Gérald Baticle en vue de l’Euro U21, l’été prochain.