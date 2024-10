OL : quand Malick Fofana répond comme Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse ce vendredi avant de se déplacer sur la pelouse du HAC pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, Malick Fofana (19 ans) a été interrogé sur son pied préférentiel. Face aux journalistes, le jeune belge de 19 ans s’est alors fendu d’une réponse digne des plus grandes heures d’Ousmane Dembélé, lors de son passage au Stade Rennais. «Plutôt gaucher ou droitier ?» a ainsi demandé un confrère. Réponse de l’intéressé ?

La suite après cette publicité

«Même moi je ne sais pas si je suis plutôt droitier ou gaucher. Je tire plus du pied gauche mais quand je dois dribbler j’utilise plutôt le droit. C’est un mixte des deux. Y en n’a pas beaucoup qui jouent avec les deux pieds donc je suis très heureux d’avoir les deux pieds. Je pense que… Non sans vous mentir je ne sais pas. Les deux pieds je pense. À l’entrainement, je tire les penalties des deux pieds, mais plutôt pied droit». Pour rappel, depuis le début de saison, Fofana a inscrit trois buts, deux du pied gauche et un du droit…