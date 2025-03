OL : Thiago Almada-Rayan Cherki, un duo qui a des réserves

L’OL a des réserves. Hier soir, les Gones ont pu compter sur leur banc pour aller prendre trois précieux points sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice. Ce qui n’a pas toujours été une force par le passé. Remplaçants au coup d’envoi dimanche en clôture de la 25e journée, Rayan Cherki et Ernest Nuamah ont fait des entrées en jeu gagnantes puisqu’ils ont tous les deux marqué. Le Français a été le premier à se mettre en évidence à la 78e, après un super service de Thiago Almada (23 ans). Ce dernier a récidivé à la 83e minute de jeu, en trouvant Nuamah, qui a envoyé le cuir dans la lucarne de Bulka. Deux caviars qui ont permis à l’Argentin, arrivé cet hiver entre Rhône et Saône, d’être élu homme du match par la Rédaction FM avec la note de 7,5.

Outre ses deux passes, le milieu de poche, titulaire pour la deuxième fois d’affilée en L1, a été au four et au moulin. Précieux pour les siens et toujours en mouvement, il a été souvent juste dans ses intentions, malgré quelques pertes de balle. Sa capacité à orienter le jeu de l’OL et sa qualité de passe ont été importantes pour aider Lyon à aller chercher un succès en Côte d’Azur. Si plusieurs clubs de Ligue 1 tentent de lui mettre des bâtons dans les roues ainsi qu’à l’OL, en posant des réserves avant les matches; le champion du monde 2022 a apporté la meilleure des réponses, lui qui monte en puissance. En effet, hier soir, Jean-Pierre Rivère a avoué que son club avait suivi le mouvement comme Reims, le PSG, Toulouse ou encore Brest.

Thiago Almada à la baguette

«On le fait aussi. J’ai pris un engagement, il y a quelques semaines, et je respecte ma parole. Franchement, je n’ai rien contre Laurent (Prud’homme, directeur général de l’Olympique Lyonnais), c’est un garçon charmant. Mais on ne renie pas une parole donnée.» Il faudrait qu’il explique surtout pour quelles raisons exactes il le fait, puisque la DNCG comme la LFP ont validé l’inscription d’Almada (prêté gratuitement) en L1 et que les réserves précédentes ont été rejetées. Dans la foulée, John Textor a réagi : « Jean-Pierre Rivère est au moins un homme honnête, qui a avoué sa collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l’heure où notre championnat a besoin d’unité. Le football, un jeu qui se joue sur le terrain ! Allez l’OL ! »

Et sur le terrain, Thiago Almada a été bon, lui dont l’association avec Rayan Cherki a fait des étincelles. Les deux joueurs ont parlé le même langage hier soir. De nouveau décisif hier soir 23 secondes après son entrée en jeu, le joueur formé à l’OL soigne ses statistiques, puisqu’il en est à 8 buts et 16 assists en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Le plus souvent titulaire, le joueur de 21 ans montre aussi qu’il est capable d’apporter aux siens lorsqu’il sort du banc. Il est d’ailleurs décisif à chaque rencontre depuis 6 semaines avec 3 buts et 6 assists. Tout cela fait le bonheur de l’OL, qui est ravi de pouvoir compter sur un élément en pleine bourre.

Une entente avec Cherki qui a tout pour fonctionner

Sur le banc pendant que Paulo Fonseca purge sa sanction, Jorge Maciel a été séduit : «Rayan Cherki ? Quand tu as le meilleur passeur, tu peux tout attendre. Mais c’est important de comprendre qu’il est spécial, et profite du collectif. Il peut apporter des choses au collectif mais aussi profiter du collectif. L’entrée d’Ernest est aussi à mettre en évidence. On boitait un peu sur la largeur. On allait soit à gauche, ou à droite, mais on usait rarement des deux couloirs en même temps, alors qu’on avait besoin de cette largeur. Avec Ernest, on l’a eu totalement. On a libéré Nico, intéressant dans sa relation avec Thiago. A la mi-temps, latéraux trop hauts et on était exposés.»

La suite après cette publicité

Idem pour Lucas Perri. « C’est un joueur incroyable. Il marque sur son premier ballon, et à chaque match il nous aide beaucoup.» Dans le camp adverse, Melvin Bard, ancien de la maison lyonnaise, s’est aussi incliné. «Rayan Cherki ? C’est un ami à moi, donc ce sera des compliments. C’est un super joueur franchement, il a la qualité technique, il a tout, je n’ai rien à dire de plus, c’est Rayan.» Lui, comme Thiago Almada, ont montré hier soir que leur collaboration peut beaucoup apporter à l’OL. Celle-ci devrait, a priori, duré jusqu’à la fin de saison. Ce n’est pas un secret, Cherki est potentiellement sur le départ, lui dont le nom est cité au Borussia Dortmund. L’OL doit profiter de ces joueurs, qui ont encore des choses à montrer, pendant qu’ils sont ensemble sur le terrain !