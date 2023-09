L’affirmation clivante de Diego Simeone sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Les avis sur le plus grand joueur du monde et de l’histoire sont très souvent divergents. Alors que le débat s’est souvent réaxé sur une rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ces dernières années, plusieurs joueurs qui ont fréquenté de près ou de loin les deux hommes ont donné leur avis.

C’est le cas de Diego Simeone qui a affronté les deux hommes à maintes reprises en Liga ou en Ligue des Champions. Alors qu’il a souvent été mis en difficulté par le Portugais, "El Cholo" donne clairement son avantage à son compatriote : «Messi est champion du monde, que doit-il encore gagner pour rester le meilleur au monde ?» Un avis qui devrait faire jaser du côté des aficionados de CR7.