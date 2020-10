Pharrell Williams revisite les maillots de Manchester United, du Bayern, du Real Madrid, de la Juve et d'Arsenal !

Dans l’univers de la mode, ce qui est démodé redeviendra paradoxalement un jour à la mode. Les équipementiers de sport l’ont très bien compris en relançant régulièrement des anciennes pièces remises au goût du jour. C’est notamment le cas avec cette nouvelle collection «Human Race» d’adidas conçue par Pharrell Williams.

L’homme aux multiples talents, et connu pour son goût prononcé pour la mode, a donc revisité des maillots mythiques des clubs légendaires équipés actuellement par la marque aux trois bandes. On parle de Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin.

Retour dans les années 1990 pour Manchester, Arsenal et le Bayern Munich

Après avoir déjà revisité la Predator de Paul Pogba, Pharrell Williams s’est attaqué au maillot extérieur de Manchester United. Et plus précisément celui de la saison 1991-1992 qui se distinguait par ses motifs blanc et bleu en dégradé. La version “Human Race” reprend le même design sauf que les logos et les lignes du maillot donnent l’impression d’avoir été peints à la main par des enfants.

Même chose du côté d’Arsenal, avec une réédition du maillot extérieur des saisons 1991 à 1993 et ce maillot jaune avec des motifs à chevrons bleu marine et des logos rouges. Les couleurs pastel et l’effet de peinture dilué donnent un look encore plus vintage à cette tenue.

Pour le Bayern Munich, il s’agit d’une réédition du maillot domicile de la saison 1992-1993 avec les fameuses trois bandes placées de côté sur les épaules. On peut remarquer aussi les “tâches” de peinture blanches éparpillées sur le fond rouge du maillot.

Une inspiration plus récente pour la Juventus Turin et le Real Madrid

Concernant le Real Madrid, Pharrell Williams et adidas sont allés piochés en 2014 avec le fameux maillot third noir, conçu à l’époque par le designer japonais Yohji Yamamoto, qui arborait deux dragons en imprimé. Cette fois, les deux dragons sont nettement moins visibles puisqu’il y a toujours cette effet de peinture diluée.

Enfin, la Juventus Turin voit le retour de son maillot extérieur rose de la saison 2015-2016, avec cette bande blanche centrale accompagnée d’un liseré rose foncé et l’ancien emblème du club sur la poitrine.

