Manchester United tape du poing sur la table pour Rashford, le terrible constat du Real Madrid

Le FC Barcelone dans une impasse avec Rashford

En Angleterre, le Daily Mirror placarde « Donnez-nous le cash du Rash ». Manchester United refuse la proposition du FC Barcelone de prolonger le prêt de Marcus Rashford pour une saison supplémentaire. Le club anglais exige le paiement des 30 millions d’euros convenus pour un transfert définitif, faute de quoi Rashford rentrera en juin. L’Anglais, prêté au Barça, a retrouvé la forme avec 10 buts et 8 passes décisives cette saison. Joan Laporta, président du Barça, veut éviter de payer et privilégie l’option d’un nouveau prêt. Manchester United envisage de rapatrier l’attaquant de 28 ans pour le revendre au plus offrant, et espère en tirer près de 50 millions d’euros.

La suite après cette publicité

La statistique hallucinante des blessés madrilènes

« 51 blessures, seulement 5 survivants », c’est le terrible constat fait par Marca sur la Casa Blanca cette saison. Le Real Madrid a enregistré 51 blessures cette saison, avec au moins cinq absences par match sur 26 des 44 disputés, confirmant une crise dans le secteur physique depuis le début de saison. 19 joueurs ont été touchés par des pépins physiques cette saison et seulement 5 ont été épargnés : Vinicius, Güler, Brahim, Fran García et Gonzalo. Autres statistiques marquantes : 9 joueurs ont manqué plus de 10 matchs cette saison pour des blessures. Le Real Madrid a réagi en rappelant Pintus à la préparation physique et Niko Mihic comme superviseur médical.

La dernière tournée de Deschamps

Dans Le Parisien, on est revenu sur la liste des Bleus. « Deschamps offre sa dernière tournée », écrit le journal. Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa dernière liste avant la Coupe du Monde 2026, une liste qui comprend 26 joueurs pour les amicaux aux USA contre le Brésil et la Colombie, sans aucune nouvelle tête pour miser sur la continuité. À quatre mois de la fin de son aventure à la tête des Bleus, Deschamps a expliqué que pour gérer la fatigue de fin de saison et les deux matchs rapprochés, il a envisagé trois options par poste. Le sélectionneur des Bleus a notamment fait appel à Kolo Muani qui n’avait pas été en équipe de France cette saison et aussi convoqué Mbappé malgré le fait que le Real Madrid aurait préféré le voir rester au club.