Les déclarations hallucinantes d’un journaliste madrilène sur Kylian Mbappé

Alors que nous vous révélions en exclusivité en janvier dernier que l’avenir de Mbappé allait bien s’écrire du côté de Madrid, ce feuilleton commence à agacer bien du monde, que ce soit à Madrid ou à Paris. Dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, le journaliste Tomas Roncero, très connu en Espagne et aussi consultant pour AS et El Chiringuito, a tenu à donner son avis fracassant sur le sujet.

La suite après cette publicité

« Quoi qu’il fasse, c’est déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid. C’est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu’il s’est trompé pour venir. La dette qu’il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l’argent n’est pas le plus important. Tout laisse penser qu’il va venir et ne pas prolonger à Paris. S’il prolonge, c’est vraiment machiavélique », a lancé le journaliste, qui n’a toujours pas digéré les événements des derniers étés. Sympa…