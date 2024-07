Un nouveau club surprenant se positionne sur Anthony Martial

C’est un autre joueur libre qui peut être une sacrée affaire pour bien des clubs cet été. Du haut de ses 28 ans, Anthony Martial est désormais sans contrat. « Anthony est actuellement en vacances. Nous étudions les différents projets et nous prendrons du temps. Anthony s’est assuré d’être en forme et prêt pour son nouveau club. Il s’entraîne normalement depuis deux mois. Il a 28 ans. J’ai entendu dire qu’il serait trop gourmand financièrement avec les clubs. Ce n’est pas vrai. Anthony veut un projet ambitieux pour atteindre des objectifs élevés en club et retrouver l’équipe de France », confiait son agent Philippe Lamboley en juin.

La suite après cette publicité

Des intérêts de clubs saoudiens, de MLS et même mexicains étaient évoqués, mais l’intention du joueur semblait plutôt de rester en Europe, alors que la piste turque a aussi été mise en lumière dans la presse du pays ottoman. Ce dimanche, on apprend dans le journal The Mirror qu’un club d’un grand championnat européen s’est enfin positionné…

À lire

Manchester United s’offre la sensation Joshua Zirkzee

Il retrouverait un coéquipier mancunien

C’est le club de Côme, qui vient de monter en Serie A. La franchise transalpine entraînée par Cesc Fabregas, qui va d’ailleurs enrôler son ancien coéquipier Raphaël Varane, souhaite aussi s’offrir les services de l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. Il a déjà discuté avec le club italien, qui a de grosses ambitions malgré sa condition de promu.

La suite après cette publicité

Le média anglais évoque d’ailleurs brièvement des intérêts plus ou moins flous de l’OL et de Marseille, mais c’est bien Côme qui semble le plus sérieux dans ce dossier. Comme son compatriote, Anthony Martial pourrait donc rapidement découvrir un nouveau championnat et relancer une carrière qui est pour le moment clairement stagnante depuis plusieurs années déjà…