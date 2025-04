Le communiqué cinglant du FC Barcelone contre le calendrier

Depuis le début de saison, les clubs espagnols sont éprouvés. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone prennent part à toutes les compétitions depuis août, le rythme est dur à suivre sur le plan physique pour les deux monuments du football espagnol. Ces dernières semaines, les deux rivaux se sont d’ailleurs plaints à maintes reprises d’un calendrier intense qui leur fait enchaîner des matches presque tous les trois jours. Le club catalan, encore en lice en Ligue des Champions, va encore connaître une fin de saison difficile sur le plan physique. Dans le même temps, la Fédération et la Ligue espagnole de football ne font rien pour arranger les choses. Face à ce manque de compréhension des instances du football ibérique, le Barça est monté au créneau ce samedi. Dans un communiqué cinglant, les Blaugranas ont fustigé le manque de compréhension de la RFEF et de la Ligue :

«Le FC Barcelone a déjà exprimé cette saison son désaccord avec les critères établis par la Ligue espagnole de football (LFP) et la Fédération espagnole de football (RFEF) en ce qui concerne les dates et les heures de coup d’envoi de l’équipe première. Nous considérons, comme l’a exprimé vendredi notre entraîneur, que nous soutenons totalement et avec lequel nous sommes en parfait accord, que les instances dirigeantes du football espagnol devraient être plus attentives aux équipes qui, comme la nôtre, participent aux trois compétitions dans la dernière partie de la saison. Ce problème n’est pas nouveau et, sans minimiser la difficulté d’organiser un calendrier avec autant de matches, le FC Barcelone continuera à défendre ses intérêts devant les instances nationales et internationales du football pour que le calendrier sportif ait plus de sens. Ainsi, le FC Barcelone déposera une plainte formelle auprès des organes de régulation du football dans le but d’éviter des situations qui pourraient être préjudiciables aux véritables stars du monde du football, les joueurs.»