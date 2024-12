PSG : les réponses sans concession de Luis Enrique aux rumeurs sur son management

Les oreilles de Luis Enrique ont sifflé ces derniers jours. Surtout après la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Son équipe est accusée d’être devenue inoffensive et lui se voit reprocher un management trop strict. Après Ousmane Dembélé, nous vous avions d’ailleurs révélé que l’Espagnol suscitait également de la frustration chez Bradley Barcola. Autant d’informations qui ont, pour la première fois depuis qu’il est arrivé à Paris, mis Luis Enrique sur le grill.

Mais il en faut plus pour faire trembler l’ancien coach du Barça. Interrogé cet après-midi en conférence de presse sur ces rumeurs dès la première question, Luis Enrique a été direct. « Je n’ai aucune intention de valoriser mon travail, ni de le juger, ni de le justifier. C’est curieux, vraiment. C’est un vestiaire magnifique, exceptionnel, il y a un niveau humain top, le niveau professionnel est excellent. J’ai toujours fait les louanges de l’équipe. Mais je ne vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges. Ce n’est pas à moi de venir ici justifier ceci ou cela. Je le répète, l’équipe est vraiment magnifique, je n’ai rien à ajouter », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

Luis Enrique ne changera pas

« Ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le monde du foot. Je ne vais pas perdre mon énergie avec ce que disent les entourages. Ma bataille, c’est d’aider l’équipe, représenter mon club. Lorsque je parle de laver son linge sale en public, je veux dire que vous ne m’entendrez jamais dire du mal d’un joueur publiquement. Je ne vais pas entrer dans les spéculations des rumeurs. Ça ne me touche pas. J’apprends ces rumeurs parce que c’est le chef de presse du PSG qui m’en parle avant, mais c’est triste parce que c’est faux. Je suis très content du travail que je fais et je me concentre sur ce que je peux apporter. »

Enfin, après avoir démenti en bloc toutes ces informations désobligeantes à son encontre, Luis Enrique a clairement fait savoir qu’il ne changera pas. Que ça plaise ou non. « Avec vous (les journalistes, ndlr), aucune concession à faire. Je sais ce que je veux transmettre. Si ça plait ou pas, ça ne m’intéresse pas. Avec le reste, je suis la même personne. Il y a 30 ans, j’ai essayé d’être honnête avec moi-même. Maintenant que je suis entraîneur, j’essaie de gérer la concurrence, le reste ce sont des mensonges. Je ne suis pas venu pour répondre à ça. Je pourrais mieux faire, mais la version de moi-même me plait fortement. » C’est dit !

