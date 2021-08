Le Bayer Leverkusen a fait une offre pour Thilo Kehrer

Titulaire en charnière centrale avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2021/22, Thilo Kehrer va prochainement voir Sergio Ramos et Marquinhos revenir à la compétition. Du coup, le temps de jeu de l'Allemand risque d'en prendre un coup et la question d'un départ devrait une nouvelle fois être posée. Récemment, le nom du joueur de 24 ans était d'ailleurs associé à Arsenal ou encore plusieurs clubs allemands tel que le Bayer Leverkusen. Et justement, ce dernier semble avoir passé la vitesse supérieure.

La suite après cette publicité

Comme l'explique L'Equipe ce jeudi soir, le Bayer Leverkusen est récemment passé à l'action en envoyant une offre pour tenter de recruter l'international allemand (9 sélections), mais le montant de celle-ci n'a pas été dévoilée. Le quotidien explique que la valeur marchande du principal concerné tournerait aux alentours de 20M€ et que la proposition allemande est plutôt éloignée. Reste désormais à savoir ce que fera le club de la capitale avec Thilo Kehrer.