Nice n’a pas encore tranché pour Youcef Atal

Après avoir été condamné pour provocation à la haine à raison de la religion hier par le tribunal correctionnel de Nice, la question de la réintégration de Youcef Atal se pose en interne pour l’OGC Nice. L’international algérien était suspendu par la Ligue pendant 7 matchs et peut désormais revenir si son club lève la suspension interne. Il y a quelques semaines, Florent Ghisolfi, directeur sportif niçois, affirmait vouloir attendre la décision en justice et la CAN.

Bloqué pour le moment en Ligue 1, Youcef Atal, qui va faire appel de la décision de justice selon nos information, va en effet pouvoir disputer la CAN avec la sélection algérienne. L’OGC Nice va avoir quelques semaines pour statuer sur son cas. Le joueur pourra partir libre en juin prochain, même si une prolongation n’est pas à exclure.