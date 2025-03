Un nouveau banc XXL s’offre à Roberto De Zerbi

La vie d’entraîneur n’est pas de tout repos. Thiago Motta en fait l’expérience. Après avoir connu une belle réussite sur le banc de Bologne, l’Italo-brésilien a été dragué l’an dernier par la Vieille Dame, enfin prête à divorcer d’avec Massimiliano Allegri pour tenter une union avec un coach bien plus jeune et moins expérimenté. Prêt à faire ses preuves, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a connu des hauts et des bas dans le Piémont. En ce moment, il vit des moments plutôt compliqués. En effet, les Bianconeri ont été éliminés dès les 1/16es de finale de l’UEFA Champions League par le PSV Eindhoven.

Idem en Coupe d’Italie, où ils ont été sortis par Empoli en 1/4 de finale. En Serie A, la Juve est quatrième (52 points), elle qui s’est inclinée hier soir à domicile face à l’Atalanta Bergame sur le score de 4 à 0. Un nouveau revers qui a provoqué la colère des tifosi mais qui met surtout plus que jamais la pression sur Thiago Motta. En effet, la presse italienne assure ce lundi matin qu’il est plus que jamais sur la sellette. La Gazzetta dello Sport assure qu’il joue très gros en cette fin de saison et qu’une quatrième place au classement de la Serie A pourrait ne pas suffire à sauver sa peau.

De Zerbi a un nouveau courtisan en Italie

D’autant qu’elle n’est pas assurée puisque la Lazio et Bologne (50 points) poussent derrière. De plus, la publication au papier rose révèle que la Juventus a déjà trois noms en tête pour prendre la suite. Le premier est celui de Gian Piero Gasperini, qui fait de l’excellent travail à l’Atalanta. Le second est celui d’Antonio Conte. Sur le banc de Naples depuis l’été dernier, l’Italien présente l’avantage de parfaitement connaître la maison turinoise, puisqu’il a déjà coaché la Vieille Dame entre 2011 et 2014. Enfin, le troisième entraîneur qui est suivi est un certain Roberto De Zerbi (45 ans).

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’ancien entraîneur de Sassuolo est un technicien qui monte et dont le style plaît de plus en plus. Déjà cité du côté de l’AC Milan pour prendre le relai de Sérgio Conceição, RDZ est aussi dans les petits papiers de la Juventus, qui apprécie beaucoup son profil. Mais pour le moment, les Piémontais ne sont pas encore passés à l’offensive, eux qui attendent de voir comment la fin de saison va se passer avec Thiago Motta. Un entraîneur dont le groupe est convaincu qu’il deviendra un «grand coach» mais qui se plaint de «son manque d’empathie». Ce qui n’est pas le cas de RDZ, dont l’OM ne souhaite pas se séparer. De son côté, le principal intéressé se sent très bien à Marseille. La Juve, comme l’AC Milan, est prévenue !