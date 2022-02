BL : Hoffenheim renverse Wolfsbourg malgré un bijou de Jonas Wind, Bielefeld surprend l'Union Berlin

A l'occasion de la 23ème journée de Bundesliga, quatre affiches étaient programmées à 15h30. Dangereux d'entrée sur chaque ballon, Fribourg a rapidement ouvert la marque par l'intermédiaire de Nils Petersen. À la réception d'un centre venant de la droite et bien travaillé par Roland Sallai, l'international allemand a propulsé une tête décroisée sous la barre de Rafal Gikiewicz (1-0, 4e). Mais, à la suite d'une perte de balle, Augsburg a filé en contre-attaque et Michael Gregoritsch a égalisé (1-1, 17e). La réponse n'a pas tardé. Suite à une combinaison sur coup franc, Christian Günter a déboulé à droite pour mettre un centre fort au sol et Gikiewicz, sur la trajectoire, a relâché maladroitement le ballon ! Nico Schlotterbeck passait par là et en a profité pour pousser la gonfle au fond des filets (2-1, 27e). Puis, Günter s'est infiltré à gauche pour délivrer un centre en retrait dans la surface adverse à destination de Sallai, mais Niklas Dorsch a effectué une intervention défensive déterminante pour éviter le but du break (40e). Qu'importe, Fribourg a conservé son avantage et réalise une bonne opération au classement.

Toujours en haut de tableau, Hoffenheim, dans le dur actuellement, a ramené les trois points de la Volkswagen-Arena. Dominateur en première mi-temps, Wolfsburg avait fait la différence grâce au premier but de sa recrue Jonas Wind, auteur d'une frappe du droit enroulée à la perfection (1-0, 40e). Mais Jacob Bruun Larsen a remis les équipes à hauteur d'un ciseau retourné remarquable (1-1, 74e), et Andrej Kramarić a profité du moment de flottement pour doubler la mise dans la foulée (2-1, 78e). Puis, Oliver Baumann a réalisé des parades superbes pour repousser une tête à bout portant de Wind (83e) et une frappe déviée de Maxence Lacroix (90e+1). Un court succès qui permet aux hommes de Sebastian Hoeneß de passer provisoirement quatrièmes, derrière le trio de tête formé par le Bayern, Dortmund et Leverkusen et juste devant... Fribourg. Dans les autres rencontres de 15h30, l'Arminia Bielefeld a battu l'Union Berlin et s'éloigne progressivement de la zone de relégation, tandis que Bochum et Stuttgart se sont neutralisés, Eduard Löwen répondant sur penalty (90e+4) à un contre-son-camp d'Armel Bella-Kotchap (1-1, 56e).

