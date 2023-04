Vidéo : Gianluigi Donnarumma vénéré par la Twittosphère

Grâce à un but de Lionel Messi et de Sergio Ramos, les Parisiens se sont imposés face à Nice (2-0). Les Niçois se sont procurés de multiples occasions, mais Donnarumma a renvoyé les balles coup sur coup pendant tout le match pour garder ses cages inviolés. Le portier a sauvé le PSG et leur a de conserver leur avance de deux buts. Twitter l’adule tellement ses arrêts ont été majestueux et importants !

