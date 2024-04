Lazio : Radja Nainggolan attaque violemment Matteo Guendouzi

Du haut de ses 35 ans maintenant, Radja Nainggolan est sur la fin de sa carrière. Le milieu belge, qui a marqué de son empreinte la Serie A, évolue désormais du côté de Bhayangkara FC en Indonésie. Mais cela ne l’empêche pas de suivre assidûment le championnat italien et d’avoir un avis plus que tranché sur certains joueurs dont Mattéo Guendouzi. Dans un débat sur le derby Lazio-Roma, Nainggolan a eu des mots très forts lors d’une émission.

« Je ne comprends pas pourquoi Igor Tudor a mis sur le banc Luis Alberto. Guendouzi ne sait que courir. Guendouzi est une pipe, je te le dis clairement. Donne moi une seule qualité de Guendouzi ? Une seule. Il a marqué combien de but ? Un. Une seule qualité, dis moi ? Il est rapide ? Non. Et si tu me dis qu’il est endurant, ça c’est une qualité pour l’athlétisme pas pour un joueur de football. Pour moi, ce n’est pas un joueur digne de jouer à la Lazio, digne de jouer dans un grand club, dans une équipe de première partie de tableau », a-t-il lancé dans l’émission du streameur Damiano Er Feina.