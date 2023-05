Serie A : la Lazio s’impose sur le fil face à la Cremonese

La 37e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche. En fin d’après-midi, la Lazio (3e) recevait la Cremonese (19e). Une rencontre sans réel enjeu pour les deux équipes puisque les Romains sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions et les Grigiorossi condamnés à la Serie B. Les hommes de Maurizio Sarri démarraient idéalement le match en ouvrant le score rapidement grâce à Elseid Hysaj (1-0,4e). Juste avant la mi-temps, Sergej Milinkovic-Savic permettait aux siens de doubler la mise (2-0, 37e).

La suite après cette publicité

Mais au retour des vestiaires, les protégés de Davide Ballardini revenaient avec de meilleures intentions. Pablo Galdames réduisait d’abord le score (2-1, 54e). Et quelques minutes plus tard, le Tigri égalisait au tableau d’affichage après un contre son camp de Manuel Lazzari (2-2, 59e). Mais dans les dernières minutes de la confrontation, les Biancocelesti reprenaient l’avantage in extremis après le doublé de Milinkovic-Savic (3-2, 89e). Une victoire sur le gong donc (3-2), qui permet à la Lazio de reprendre la deuxième place à l’Inter Milan. De son côté, la Cremonese reste au 19e rang.

À lire

Serie A : la Lazio remonte sur le podium après sa victoire face à l’Udinese