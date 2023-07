James Rodriguez rejoint Sao Paulo

La suite après cette publicité

Et revoilà James Rodriguez. Et la star colombienne va découvrir un pays en plus dans son catalogue. Après avoir évolué en Colombie, en Argentine, au Portugal, en France ou encore en Espagne et au Qatar, James Rodriguez va bientôt faire connaissance avec le Brésil. Libre depuis le mois d’avril dernier et la fin de son contrat à l’Olympiakos, le joueur de 32 ans vient de s’engager avec Sao Paulo.

Un contrat de 2 ans l’attend pour une possible dernière aventure dans le monde du football. Alors qu’il avait de nouvelles offres extravagantes, l’international colombien a préféré revenir dans un continent qu’il connait bien. Sa carrière aurait pu être bien plus marquante mais sa Coupe du Monde 2014 restera dans les mémoires pour longtemps.

