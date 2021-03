Coupe de France : l'Olympique de Marseille éliminé par les amateurs du Canet Roussillon FC !

Deux ans après sa déconvenue en 32es de finale, face à Andrézieux-Bouthéon, l'Olympique de Marseille retrouvait une écurie de National 2, au stade des 1/16e cette fois, sur la pelouse de Perpignan. Pour ce cru 2020/2021 un peu spécial, les Marseillais affrontaient le Canet-Roussillon FC de Farid Fouzari pour tenter de ralier les 8es de finale. Pour la dernière de Nasser Larguet, coach intérimaire en attendant la présentation de Jorge Sampaoli, mardi, l'OM se présentait avec sérieux. Au coup d'envoi, un 4-4-2 en losange avec Dimitri Payet au poste de meneur de jeu. Seul changement notable, la titularisation de Yohann Pelé. La normale en coupe. Pour le reste, du classique. Avec une confiance répétée en Olivier Ntcham dans l'entrejeu. Au stade Gilbert-Brutus, l'OM n'arrivait pas à dicter le jeu. Equilibrés, les premiers instants voyaient les Canétois profiter de boulevards côté droit. L'OM, par l'intermédiaire de Pape Gueye, tentait de réagir mais la frappe du milieu passait à gauche du but (19e). Comme un air de déjà vu.

Incapable de mettre de l'intensité, l'OM se faisait punir. D'un sublime coup franc téléguidé, Jeremy Posteraro dépoussiérait la lucarne de Yohann Pelé (1-0, 21e). Un but qu'il n'oubliera sûrement pas de sitôt. Une seule fois cette saison les Marseillais étaient parvenus à renverser la vapeur après avoir été menés. Contre l'Olympiakos, en Ligue des champions. Dimitri Payet avait réagi sur deux penalties. Ce soir, on se demandait si l'homme au catogan allait surgir tant l'OM était apathique. Parvenu à éviter Yuto Nagatomo, Yohan Bai déposait un centre le long de la ligne qui venait flirter avec la transversale de Yohann Pelé (29e). Les avertissements se succédaient. Posteraro, encore lui, centrait facilement devant Caleta-Car, pour un Raphael Pioton si volontaire qu'il se rendait coupable d'une faute (35e). Comme souvent, il n'en fallait pas beaucoup aux plus expérimentés pour punir. Sur un mauvais dégagement du portier canétois, Dimitri Payet écartait sur Germain, à droite, qui déposait un centre devant le but. Au premier poteau, Arkadiusz Milik coupait de la tête (1-1, 38e). Son 3e but en 4 titularisations.

Jérémy Posteraro buteur et passeur

Avant la mi-temps, Diadié Diarra manquait le cadre de Pelé de quelques centimètres de la tête (41e). Dans la foulée, Dimitri Payet était privé d'un penalty après un accrochage de Mafuta Mbimba (42e). A la pause, Valère Germain révélait aux médias présents que l'équipe n'avaient pas travaillé le 4-4-2 losange entrevue lors des 25 premières minutes. Ambiance. Passé en 4-3-3, l'OM revenait des vestiaires avec Saif-Eddine Khaoui et Hiroki Sakai. Olivier Ntcham et Pol Lirola filaient à la douche. Sur le terrain, aucune révolution. Les Marseillais semblaient attendre un essoufflement des amateurs, qui ne venait pas. Valère Germain laissait sa place à Luis Henrique (68e), ce qui ne changeait rien à l'affaire. Au contraire, l'OM encaissait un deuxième but. Sur un mouvement né côté gauche, Jérémy Posteraro lançait en profondeur plein axe Yohan Bai. Ce dernier profitait d'un Caleta-Car absent pour ajuster Yohann Pelé d'un ballon piqué (2-1, 71e).

Dans la foulée, l'OM était tout proche de réagir. Mais sur un centre de Yuto Nagatomo venu de la gauche, Arkadiusz Milik voyait sa reprise déclenchée au point de penalty être détournée par Damien Graves (73e). Un peu fou ce match manquait de basculer définitivement quelques instants plus tard, mais lancé au but par Jean Vercruysse, Raphaël Pioton manquait de jus pour aller au bout. En perte de vitesse, il était contré par Alvaro Gonzalez, revenu in extremis dans sa surface (74e). A dix minutes du terme, sous la pluie perpignanaise, le Canet faisait entrer du sang neuf. Dario Benedetto prenait lui la place de Dimitri Payet (80e). Incapables de réagir, les Olympiens perdaient ensuite Duje Caleta-Car, touché à la cuisse (83e). Lucas Perrin le remplaçait. Rien n'allait et Nasser Larguet semblait se demander ce qu'il allait bien pouvoir déclarer à la presse avant de retrouver son poste de directeur du centre de formation. L'arbitre sifflait deux fois. Les amateurs du Canet Roussillon FC entraient dans l'histoire. L'OM aussi.