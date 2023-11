Liverpool : le père de Luis Diaz sort du silence après sa libération

Il y a douze jours, les parents de Luis Diaz avaient été kidnappés à une station-service en Colombie. La mère du joueur de Liverpool avait été libérée rapidement, alors que son père était toujours entre les mains de ses ravisseurs. Mais après des longs moments de captivité, la Fédération Colombienne de Football avait annoncé sa libération : «la Fédération colombienne de football remercie le gouvernement national, les forces militaires et policières nationales, ainsi que toutes les institutions et les fonctionnaires qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Diaz, père de notre joueur Luis Diaz».

Après avoir été libéré, le père du joueur de 26 ans s’est exprimé et a eu une pensée pour son fils. «Luis (Diaz) m’a dit de tenir le coup et de trouver la force de me remettre de ce qui s’est passé. Je veux remercier Dieu pour la seconde chance qu’il m’a donnée, ainsi que tous les habitants de Barrancas. Déposons les armes, prenons un stylo et un cahier, travaillons pour qu’il y ait la paix en Colombie», a-t-il expliqué, en assurant qu’aucune rançon ne lui avait été demandée pour qu’il puisse rentrer chez lui.