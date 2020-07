Real Madrid : Omar Da Fonseca encense Karim Benzema

Il est devenu l’élément incontournable du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Auteur de performances exceptionnelles dignes des plus grands, il est aujourd’hui au sommet de son art avec ses 19 buts et 8 passes décisives en 35 rencontres de Liga disputées cette saison. Des prestations qui n’ont pas manqué de faire réagir la planète football et un adepte du football espagnol, Omar Da Fonseca.

Ce dernier s’est exprimé ce matin dans les colonnes du Figaro : « il joue le meilleur football de sa carrière. Avec Ronaldo c’était un accompagnateur et le premier violoncelle. Aujourd’hui, c’est un soliste et le directeur de l’orchestre. C’est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. Il évite le duel, le contact, n’a pas besoin de sentir le souffle du défenseur sur son dos. Karim pense à la façon dont il veut et doit caresser le ballon. Il veut que la balle soit son ami.» Une déclaration qui devrait faire plaisir à l’intéressé, décrié par une partie du public Français ces dernières années.