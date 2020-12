Chelsea : Conor Gallagher, un nouveau Frank Lampard en gestation ?

Les supporters de Chelsea ont le sourire. En plus d’un mercato estival 2020 plein de promesses (Thiago Silva, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell), les Blues possèdent dans leur effectif plusieurs jeunes pousses auxquelles un avenir brillant est annoncé. On pense à Callum Hudson-Odoi, Mason Mount ou encore à Tammy Abraham. De quoi envisager plusieurs années de qualité. Mais ce n’est pas tout.

Depuis plusieurs saisons maintenant, et nous vous en parlons régulièrement, Chelsea se distingue en envoyant un grand nombre de ses joueurs en prêt aux quatre coins de l’Angleterre et de l'Europe. Si certains ne revoient jamais Stamford Bridge, d’autres espèrent y revenir avec un bagage plus fourni. Et ce sera peut-être le cas de Conor Gallagher (20 ans). Méconnu du grand public européen, ce jeune milieu de terrain enchaîne les prêts depuis 2019. Passé par Charlton et Swansea, le natif d’Epsom évolue cette saison du côté de West Bromwich Albion, sous les ordres de l’un des Croates les plus connus de France, Slaven Bilic.

Pour le moment, les Baggies sont loin d’être flamboyants avec une 19e place au classement, mais Gallagher se distingue. Auteur du premier but de sa saison contre Sheffield United le 28 novembre, il a tout simplement inscrit le but de la victoire (1-0). Et le week-end dernier, il a remis ça contre Crystal Palace, même si les Eagles ont ensuite cartonné son équipe (1-5). Mais ce n’est pas ça qui l’a mis sous les feux des projecteurs. Depuis quelques semaines maintenant, si le nom de Gallagher fait parler, c’est parce que ce jeune minot de 20 ans est déjà comparé à une illustre figure de Chelsea : Frank Lampard. Rien que ça.

«Gallagher coche toutes les cases»

Chez certains fans des Blues, il est d’ailleurs perçu comme le « successeur » de leur coach actuel. Une cote qui monte et les rumeurs mercato ne sont jamais très loin. De l’autre côté de la Manche, il se dit que Crystal Palace, Newcastle United et Leeds United auraient déjà contacté Chelsea en vue de la saison prochaine. Tous ces clubs espéreraient décrocher le gros lot et misent sur la grosse concurrence présente dans l’entrejeu de Lampard pour convaincre l'actuel quatrième de Premier League de lâcher son jeune élément. Parviendront-ils à persuader les Blues de laisser filer un joueur présent au club depuis l’âge de 8 ans et sous contrat jusqu’en 2022 ? Pour le moment, les Londoniens patientent.

De son côté, WBA compte également transformer ce prêt en transfert définitif. Car Bilic l’apprécie vraiment. « Tous ces éloges, ça ne va pas l’aider et je ne suis pas un grand fan de tout ça. Cependant, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer. Il coche toutes les cases. Il joue au même poste (que Lampard), il a tout. La seule chose qui me préoccupe, c’est de savoir s’il va être en mesure de maintenir ce niveau quand ces éloges seront plus insistants. Mais j’ai l’impression qu’il est capable de le faire. Ça va être un grand joueur. J’attends de lui qu’il ait cette énergie, cet enthousiasme, mais qu’il soit capable de bien gérer le jeu, de prendre les bonnes décisions. Mais attention, un garçon de 20 ans a des hauts et des bas, il a du flair, de la qualité, il peut marquer sur coup franc, dribbler. Après, ça peut s’emballer sur plusieurs matches ou juste pendant dix minutes et parfois, un gamin de cet âge n’aime pas faire le sale boulot (défensif). Mais lui, il gère le jeu et pour un jeune de son âge, ce n’est pas habituel. J’ai déjà vu ça chez de grands joueurs et Conor me fait penser à eux. » Conor Gallagher, un nom que l’on n'a peut-être pas fini d’entendre…