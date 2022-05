Newcastle prépare une offre pour Dominic Calvert-Lewin

Alors que le mercato estival arrive à grands pas, Newcastle prépare déjà ses offres pour se renforcer après un maintien en Premier League acquis début mai. Le club, racheté par le Fonds d'Investissement Public saoudien, a déjà déboursé pas moins de 100 millions d'euros en janvier dernier pour sauver les pensionnaires du St James Park, bons derniers du championnat anglais à l'époque. Et selon la presse anglaise, la direction noir-et-blanc vise un international anglais d'Everton.

En effet, le Telegraph annonce que Newcastle préparerait une offre pour s'attacher les services de l'attaquant des Toffees Dominic Calvert-Lewin et verrait en lui sa cible prioritaire pour étoffer son secteur offensif. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 14 matches de championnat, l'international aux 11 sélections (4 buts) a vu sa saison handicapée par une fracture à l'orteil. Il lui reste deux matches pour se relancer et aider le club de la Mersey à garder sa place en PL la saison prochaine.