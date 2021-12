Genoa : Andriy Shevchenko vivrait le maintien comme un sacre en Ligue des Champions

Après la défaite concédée à domicile lors du Derby della Lanterna face à la Sampdoria (1-3), l'entraîneur du Genoa Andriy Shevchenko s'est exprimé au micro de DAZN sur la passe difficile que connaît le club rossoblu, actuellement 19e de Serie A et provisoirement à deux points du premier non-relégable : «j'ai dit à l'équipe que la seule façon de s'en sortir était de travailler dur, il y a eu une réaction aujourd'hui. L'équipe a essayé de changer quelque chose, pour l'instant ce n'est pas suffisant donc nous devons essayer davantage.»

Néanmoins, l'ex-sélectionneur de l'Ukraine connaît la situation et espère maintenir le Genoa, objectif qu'il compare à un sacre en Coupe d'Europe : «quand je suis arrivé ici, j'ai très bien vu le calendrier des rencontres, je ne me plains jamais mais nous avons eu beaucoup de difficultés avec tant de joueurs manquants. Avec le retour de Destro, on a retrouvé les buts. Sauver notre place, c'est comme gagner la Ligue des champions, nous avons beaucoup d'occasions de le faire et nous voulons y arriver», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.