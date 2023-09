Ligue 1 : la programmation complète de la 8e journée dévoilée

La Ligue 1 a dévoilé ce mercredi la programmation complète pour la 8e journée de Ligue 1, prévue lors de la fin de la première semaine d’octobre (du 6 au 8 de ce mois). Une journée qui débutera donc vendredi soir avec le déplacement du FC Nantes à Strasbourg. Le lendemain, le promu messin recevra Nice samedi après-midi, avant la belle confrontation entre Rémois et Monégasques le soir même.

Dimanche, on retrouve le duel de 13 heures au Vélodrome, avec l’Olympique de Marseille qui accueillera l’autre promu, Le Havre. Le traditionnel multiplex retrouvera ses droits avec trois affiches, et notamment celle de l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient. La 8e journée du Championnat de France se terminera donc à 20h45 avec le match de clôture entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain au Roazhon Park.

La programmation complète de la 8e journée

Vendredi 06 octobre 2023 à 21h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Samedi 07 octobre 2023 à 17h00 sur Prime Video

FC Metz – OGC Nice

Samedi 07 octobre 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

Stade de Reims – AS Monaco

Dimanche 08 octobre 2023 à 13h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Havre AC

Dimanche 08 octobre 2023 à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Toulouse FC

Olympique Lyonnais – FC Lorient

Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63

Dimanche 08 octobre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et sur Prime Video en co-diffusion

RC Lens – LOSC Lille

Dimanche 08 octobre 2023 à 20h45 sur Prime Video

Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain