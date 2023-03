Le Real Madrid a fait une offre ridicule à Marco Asensio

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Marco Asensio (27 ans) nage encore en eaux troubles devant son avenir. L’Espagnol, qui n’a jamais caché son souhait de poursuivre dans la capitale espagnole, voit pour le moment les négociations entre son club et Jorge Mendes, son agent, patiner. Ce jeudi, Marca annonce que le Real Madrid aurait formulé une offre au joueur, pour le moment jugée bien trop insuffisante par son clan.

Arrivé en 2015 au Real Madrid, Asensio estime qu’il mérite davantage de reconnaissance, alors que son contrat est aujourd’hui similaire à celui de Mariano Díaz, éclipsé depuis trois saisons à Madrid. Le quotidien madrilène rapporte que le club aurait pour le moment formulé une proposition de salaire de 4 M€ par an à l’Espagnol, qui en réclamerait lui 6. Face au déclin et à l’absence de garanties qu’offre le joueur depuis plusieurs saisons, le Real Madrid est désormais réticent, et ne prolongera pas son joueur à n’importe quel prix.

À lire

Kylian Mbappé met le feu au PSG, le Real Madrid est déjà prêt à le recruter !