Jean-Pierre Papin et le C’Chartres Football, c'est terminé. L'ancien footballeur âgé de 58 ans n'est plus l'entraîneur de l'équipe évoluant en National 2, comme annoncé par le biais d'un communiqué ce vendredi soir. « En accord avec la direction du club, Jean-Pierre Papin, arrivé lors de l’intersaison en 2020, a décidé de mettre un terme à son aventure chartraine pour des raisons professionnelles. » JPP restait sur 3 matchs sans victoire et une expulsion, contre Vannes (2-2).

La suite après cette publicité

« Nous remercions Jean-Pierre Papin pour son investissement tout au long de ces deux saisons et son engagement total au service de sa mission. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de réussite dans son nouveau challenge », ajoute le C’Chartres Football, précisant également que l'identité du nouveau coach sera révélée dans les prochains jours. Papin s'apprête ainsi à faire son grand retour à l'OM.