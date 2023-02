Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur PSG-LOSC

Pour la première fois depuis 2011, le PSG a enchaîné trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Alors contre le LOSC, stop ou encore ? Cette rencontre (dimanche à 13h) comptant pour la 24e journée de Ligue 1 s’avère être d’une grande importance pour les troupes de Christophe Galtier, en manque de confiance et de résultat. Face à son ancien club avec qui il avait été sacré champion de France au nez et à la barbe de la formation francilienne, l’entraîneur se sait sous pression. Il n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

La suite après cette publicité

Victorieux des Dogues 7-1 en début de saison, les Parisiens ont sans doute déjà oublié ce très large succès. Avec un effectif encore diminué (Hakimi forfait, Mbappé incertain, Neymar et Messi en méforme), ils devront rectifier le tir contre une équipe dont la forme est elle ascendante, avec un Jonathan David en feu. Après un début de saison poussif malgré des prestations de plus en plus intéressantes, Lille devient constant. Le club est même monté à la 5e place de Ligue 1 depuis son succès sur Strasbourg le week-end dernier et peut jouer les trouble-fêtes en cette fin de saison.

À lire

Julian Nagelsmann prévient le PSG pour Sadio Mané

Et pour ce match de Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Match nul entre le PSG et le LOSC (cote à 4,30)

Forcément avec les dynamiques du moment, le match pourrait être bien plus serré qu’imaginé. Sur le papier, le club de la capitale est un ton au-dessus de son adversaire dominical mais une surprise pourrait bien avoir lieu. Le PSG a du mal en ce moment, alors que les hommes de Paulo Fonseca s’affirment de plus en plus. Ils restent sur une série importante en plus de cela à l’extérieur depuis la reprise avec une défaite à Nice pour deux succès à Clermont et Rennes, en plus d’un nul à Brest. Le match s’annonce donc serré au Parc et un match nul comme face à Reims il y a quelques jours est une issue plus qu’envisageable.

La suite après cette publicité

But de Kylian Mbappé (cote à 2,00)

Pourra-t-il tenir tout le match ? Cela semble assez impossible, lui qui n’aurait même pas dû être sur la pelouse contre le Bayern, pour finalement disputer les 40 dernières minutes. Il aura eu le temps de marquer les esprits et un but refusé pour une position de hors-jeu. Forcément, même s’il ne joue qu’une partie du match face aux Dogues, l’attaquant a de fortes chances de marquer, lui qui est le meilleur buteur de son équipe, le tireur attitré des penaltys et qui reste sur un triplé retentissant au match aller dont un premier but au bout de 8 secondes. Mais durant son absence, il a aussi vu Balogun, Lacazette, David et Ben Yedder le dépasser au classement du meilleur buteur de Ligue 1. Il y a de la revanche dans l’air.

Résultat nul 1-1 entre le PSG et le LOSC (cote à 7,90)

C’est la très grosse cote de ces paris sportifs, le résultat 1-1 entre les deux équipes. C’est un score tout à fait possible car le PSG comme le LOSC ne marquent pas tant que ça depuis la reprise en championnat, environ 1,5 but par match. Lille manque parfois de réalisme devant le but mais pourrait bien profiter de la défense instable du club de la capitale. En plus de cela, ce nul permettrait à Paris d’éteindre ce début d’incendie en stoppant sa série négative du moment, et aux Dogues de repartir avec un point du Parc des Princes. Un résultat qui pourrait bien finalement contenter tout le monde. Sauf peut-être les supporters du club de la Capitale.

La suite après cette publicité

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que ton pari soit perdant ou gagnant, et 10€ sans dépôt en utilisant le code FML1 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur PSG-Lille et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FML1" pour profiter 10€ de freebets.

La suite après cette publicité

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 10€ en freebets sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici un but de Mbappé coté à 2,00 .

, ici un but de Mbappé coté à 2,00 . Misez par exemple votre premier pari de 10€ sur un but de Mbappé face aux Lillois pour tenter de gagner 20€.

La suite après cette publicité



(* cotes soumises à variations)

(** offre valable pour toute première inscription)