OM : Konrad De La Fuente salue le travail de Jorge Sampaoli

Jeune recrue de l'Olympique de Marseille, l'ailier américain Konrad De La Fuente (20 ans) montre de belles choses depuis son arrivée cet été en provenance du FC Barcelone. Actif sur le terrain et régulièrement dans la percussion, il régale sous le maillot phocéen malgré un statut de joker. Satisfait d'avoir du temps de jeu, il a évoqué sur ESPN ses rapports avec Jorge Sampaoli et les exigences du coach argentin.

«Il veut que je pousse le ballon vers l'avant chaque fois que j'en ai l'occasion, que je reste disponible quand je récupère le ballon, que je repousse la défense de l'autre équipe, joue 1 contre 1. Que je crée autant d'occasions de marquer que possible. Si je suis à l'entraînement et que j'essaie de jouer simple, il me dit : "non, à chaque fois que j'ai besoin que tu continues d'y aller", pour que ça devienne naturel lors des matches. Je ne m'arrête pas. Jusqu'à présent, cela s'est très bien passé pour moi. Je suis vraiment heureux.» Une joie communicative que Konrad De La Fuente parvient à transmettre dans son jeu.