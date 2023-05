FC Barcelone : le message émouvant de Messi pour Busquets

La suite après cette publicité

Devant quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison, Sergio Busquets reçoit actuellement des hommages au Camp Nou. Le milieu défensif espagnol de 34 ans aura passé 18 années au sein de la formation blaugrana. Son ancien coéquipier désormais au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a tenu à lui rendre hommage à distance.

«Excuse-moi de ne pas pouvoir être présent, tu as apporté tellement au club. Cela a été un vrai privilège de jouer avec toi pendant toutes ses années avec toi et de partager ces moments importants. Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille. Je t’aime.»

