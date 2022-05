La bonne affaire Maxwel Cornet agite le marché en Premier League

La suite après cette publicité

En l'espace d'une saison, Maxwel Cornet (25 ans) a convaincu la Premier League. L'attaquant, arrivé l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais pour environ 15 M€, s'est rapidement adapté à Burnley. Avec 8 buts et 1 passe décisive en 24 apparitions en championnat, il restera comme l'un des meilleurs éléments des Clarets en 2021/22.

Oui mais voilà, malgré ses belles performances et toute sa bonne volonté, l'international ivoirien (29 sélections, 6 réalisations) pourrait bien ne pas réussir à aider son écurie à se maintenir. Les pensionnaires de Turf Moor doivent en effet prendre 4 points sur leur deux derniers matches (déplacement à Aston Villa, réception de Newcastle) pour rester dans l'élite du football anglais.

Une clause abordable

Une mission pas impossible mais assez ardue tout de même. Et The Athletic nous apprend ce lundi que, si Burnley venait à descendre en Championship, l'ancien Gone disposerait d'une clause libératoire à 20,5 M€. Un tarif plus qu'abordable sur le marché anglais, alors que son contrat court tout de même jusqu'en juin 2026.

D'ailleurs, toujours selon The Athletic, cette situation a alerté bon nombre de clubs, en Angleterre notamment (l'AS Roma s'était un temps intéressée à lui l'été passé), alléchés à l'idée de réaliser une belle affaire à la fois sportive et financière. Si l'avenir de Burnley s'écrit en pointillés, celui de Maxwel Cornet s'annonce lui plutôt radieux.