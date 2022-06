L'UEFA commence à menacer le PSG

Et si Javier Tebas remportait son combat contre le Paris Saint-Germain ? Depuis des années déjà, le président de la Liga s'en prend aux clubs appartenant à un état ou à des fonds étatiques, avec le club de la capitale française et Manchester City en tête de liste. Pas plus tard que mercredi, la Liga avait ainsi déposé une plainte auprès de l'UEFA contre le PSG, l'accusant de doping financier. De plus, la proximité et l'importance de Nasser al-Khelaïfi au sein de l'institution qui régit le football européen passent mal ailleurs en Europe.

Comme l'indique le quotidien l'Equipe, le PSG est en fait surveillé de très près par l'UEFA. L'instance de contrôle financier des clubs a ainsi commencé à examiner le cas du champion de France, comme c'est le cas avec tous les autres clubs. Mais pour les Parisiens, l'ICFC a demandé des informations supplémentaires après avoir été interpellée par certains éléments, et elle exige des réponses et des précisions venant de la direction parisienne.

Le PSG va devoir répondre

Une fois que ces réponses auront été apportées, une procédure pourra être ouverte ou non. Le club parisien doit ainsi prouver qu'il respecte le fair-play financier de l'UEFA. Ce qu'il avait déjà pu faire par le passé, en 2018 notamment, mais pas en 2014, quand le PSG avait été contraint de régler une amende de 60 millions d'euros dont 40 millions avec sursis.

Si les preuves et les documents rapportés par le club de la capitale ne sont pas jugés convaincants par l'ICFC et l'UEFA, de nouvelles sanctions pourraient donc être prises, sous forme d'amende probablement. Voilà un nouveau chantier pour la direction du club de la capitale...