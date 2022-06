La Liga porte plainte contre le PSG et Manchester City

Comme annoncé par son Président, Javier Tebas, La Liga a déposé plainte contre le Paris Saint-Germain et Manchester City, pour non respect du FairPlay financier et des principes de concurrence, estimant que les deux clubs soutenus par les Etats du Golfe dérèglent le marché économique du football.

La suite après cette publicité

«LaLiga dénonce le PSG et Manchester City pour violation des règles du fair-play financier. Les plaintes ont été déposées auprès de l'UEFA, mais LaLiga va prendre des mesures juridiques supplémentaires. D'autres actions en justice dans l'UE, en France et en Suisse. LaLiga continue d'assumer sa responsabilité de faire respecter le fair-play financier et le football durable en Europe,» peut-on lire en introduction du communiqué annonçant la plainte publié sur le site officiel.