Sassuolo-AC Milan : les compositions officielles

Tout perdre. C'est ce qui peut se passer pour l'AC Milan face à Sassuolo lors de cette ultime journée de Serie A (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Rossoneri n'ont besoin que d'un match nul pour verrouiller leur titre en Serie A mais gare à des Neroverdi qui ont répété toute la semaine qu'ils ne se présenteraient pas en victime expiatoire. Et si par le plus grand des malheurs, la défaite devait arriver, les Milanais prieraient la Madonnina que l'Inter perde face à la Sampdoria à San Siro.

Comme à son habitude, Stefano Pioli a couché un 4-2-3-1 sur la feuille de match, du grand classique avec les 4 Francese dont 3 participeront à des rassemblements en Bleus (Maignan et Theo Hernandez avec les A, Kalulu avec les espoirs). Quant à Alessio Dionisi, il utilise un 4-3-3 et tient parole en utilisant un trident très offensif, avec Raspadori, Scamacca et Berardi. L'ancien Marseillais Maxime Lopez est également présent dans l'entrejeu.

Les compositions officielles :

Sassuolo : Consigli - Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos - Frattesi, Lopez, Matheus Henrique - Berardi, Scamacca, Raspadori

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez - Tonali, Kessié - Saelemaekers, Krunic, Leão - Giroud