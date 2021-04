David Trezeguet compare Kylian Mbappé et Erling Haaland

Cinquième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (34) et quatrième meilleur artilleur de l’histoire de la Juventus (171), David Trezeguet sait de quoi il parle lorsqu’il évoque les attaquants actuels de la planète football. Invité à s’exprimer au sujet de Kylian Mbappé, qu’il voit comme le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, Trezegoal s’est plié au jeu de la comparaison avec l’autre buteur hors normes, Erling Haaland.

« Ils sont différents au niveau physique, mais se rejoignent par le talent. Au niveau mental, ce sont tous les deux des gagnants. Haaland brille avec une équipe moins armée que Paris. Ces deux joueurs incarnent le présent et l’avenir. On n’a pas fini de parler d’eux. Après, Kylian a déjà réalisé plus de choses, ça tient de son âge, mais aussi de sa nationalité. Il est champion du monde. La Norvège, avec tout le respect que j’ai pour cette nation, n’est pas du niveau des Bleus », a-t-il confié au Parisien.